حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد 6/8/2023، حملة اعتقالات في أوساط المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات، اعتقلت المحرر بلال أبو سنينة من منزله في منطقة وادي السمن جنوب الخليل.

فيما اعتقل خضر العويوي عقب مداهمة منزله في الخليل.

واعتقل مجدي صبيحات بعد اقتحام منزله في بلدة رمانة غرب جنين.

بينما اعتقل الشابين عبد العال سمير شويكي وأحمد سلمان شويكي من منطقة الثوري بالقدس.