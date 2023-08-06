بنزيما يُهدر أول ركلة جزاء في الدوري السعودي

فلسطين اليوم

أهدر المهاجم الفرنسي، كريم بنزيما، ركلة جزاء في لقاء "الكلاسيكو السعودي" بين الاتحاد والهلال (1-3)، الذي جمعهما مساء أمس السبت، في الدور ربع النهائي لكأس الملك سلمان للأندية 2023.

وحصل نادي اتحاد جدة على ركلة جزاء في الدقيقة 78 وفرصة تقليص الفارق إلى هدف واحد، حيث كان متأخرا بهدف مقابل ثلاثة أهداف.

وانبرى كريم بنزيما لتنفيذ ركلة جزاء، لكن كرته اصطدمت بالقائم الأيسر من شباك الحارس عبد الله المعيوف، الذي كان قريبا أيضا من التصدي لها، وارتدت إلى خارج منطقة الجزاء، حيث فوت المهاجم الفرنسي بذلك فرصة العودة بالنتيجة.

وأضاع كريم بنزيما أول ركلة جزاء في رابع مباراة له منذ انتقاله من ريال مدريد إلى نادي اتحاد جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية 2023، حيث أهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني من ثاني ركلة جزاء له، والهدف الرابع "بقميص النمور" في البطولة.

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<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨<br><br>كريم بنزيما يهدر ضربة جزاء!!! <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#الاتحاد_الهلال</a> <a href="https://t.co/YcvHcmcfye">pic.twitter.com/YcvHcmcfye</a></p>— نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) <a href="https://twitter.com/football_ll55/status/1687912279696674816?ref_src=twsrc%5Etfw">August 5, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>