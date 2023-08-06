أسعار العملات
دولار أمريكي3.63
يورو3.99
جنيه مصري0.12
دينار أردني5.11
جنيه إسترليني4.58
هل طرأ تغيير على سعر الدولار مقابل الشيكل اليوم الأحد 6 أغسطس 2023؟
جاء سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الشيكل "الإسرائيلي" صباح اليوم الأحد 5 أغسطس 2023 وفق المنصات الرسمية على النحو التالي:-
سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.65 شيكل
سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.15 شيكل
سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.02 شيكل
سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 12. شيكل
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