سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبناية بتعاملات اليو الاحد 6-8-2023
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية بتعاملات اليوم الاحد 6 أغسطس 2023، يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" في هذه السطور سعر صرف الدولار في لبنان، كما جاء في التعاملات الصباحية في البنوك والسوق السوداء.
وشهد سعر صرف الدولار استقرارا مقابل الليرة اللبنانية اليوم في لبنان، مع أول تعاملات السبت 5 أغسطس/ آب 2023 داخل البنوك المحلية.
بينما تراجع سعر الدولار داخل السوق السوداء في لبنان بعد تعطل منصة صيرفة خلال الأسبوع الماضي، دون قرار رسمي بذلك.
جاء سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم 89 ألف ليرة للشراء و89.300 ألف ليرة للبيع مقابل 89 ألف ليرة للشراء و89.500 ألف ليرة للبيع، أمس.
وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.