سعر صرف الدولار اليوم في مصر-سعر الدولار اليوم في مصر

فلسطين اليوم

سعر صرف الدولار اليوم في مصر-سعر الدولار اليوم في مصر، يبحث الكثيرين من أصحاب التعاملات المالية والتجارية في الوطن العربي بشكل عام والمجتمع المصري بشكل خاص، كل يوم عن أسعار وقيمة العملة المصري مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي الذي يشهد تراجع ملحوظاً خلال الفترة الحالية في تعاملاته اليومية، الأمر الذي جعل من تداوله قيمة ومتابعة كبيرة لشرائه، لذلك قررنا أن نضع لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم، سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية، بالإضافة سعر الدولار اليوم في مصر في السوق السوداء حتى اللحظه.

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم

سعر صرف الدولار اليوم في مصر-سعر الدولار اليوم في مصر، واستقر سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري، بينما فاجأ البنك المركزي المصري السوق مساء الخميس برفع سعر الفائدة بواقع 1%.

وقررت لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري في اجتماعها أمس الأول الخميس رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 100 نقطة أساس لتصل أسعار الفائدة إلى 19.25%، 20.25% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

أسعار العملات في السوق السوداء اليوم في مصر

سعر صرف الدولار اليوم في مصر-سعرالدولار اليوم في مصر، وذكر البنك المركزي المصري في بيانه أن توقعات الأسعار العالمية للسلع استمرت في التراجع مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في يونيو/ حزيران 2023.

وفي المقابل، ارتفعت الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضي. كما تراجعت توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر صرف الدولار اليوم في مصر-سعر الدولار اليوم في مصر، على الصعيد المحلي، ظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022. وتوضح البيانات المبدئية للربع الأول من عام 2023 أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات السياحة والزراعة والتشييد والبناء.

ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط، سعر صرف الدولار اليوم في مصر-سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار في مصر

سعر صرف الدولار اليوم في مصر-سعر الدولار اليوم في مصر، حافظ سعر الدولار في البنك المركزي المصري على مستوياته السابقة عند 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء انخفض سعر الدولار ما بين 27 جنيها و38.70 جنيها مقابل الدولار وفقا لبعض المتعاملين

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سعر صرف الدولار اليوم في مصر-سعر الدولار اليوم في مصر، وانخفض سعر الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه حيث فقد نحو جنيهان من قيمته بعد انخفاض الدولار عالمياً.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم

سعر صرف الدولار اليوم في مصر-سعر الدولار اليوم في مصر، تراجع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بالعقود الآجلة غير القابلة للتسليم بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، حيث وصل عقد الثلاثة أشهر إلى مستوى يقترب من السعر الرسمي بعد أن اقترب من مستوى الـ 40 هذا العام.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عن شهادات ادخار دولارية جديدة تستهدف تعظيم السيولة الدولارية بالسوق الرسمية والقضاء على السوق السوداء.

وتشير أحدث بيانات للعقود الآجلة غير القابلة للتسليم - أجل 3 أشهر - إلى تسجيل الدولار مستوى الـ 31.9 أمام الجنيه، أمس الأربعاء.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

وفي البنوك العاملة في السوق المصرية سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.





سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك cib

وحافظ سعر الدولار اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.