سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الاحد 6 اغسطس 2023

فلسطين اليوم- وكالات

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الاحد 6 أغسطس 2023، يعتبر سعر صرف الدولار من اكثر ما يبحث عنه السوريون بشكل يومي، لاسيما التجار، وأصحاب المال والاعمال، وتزداد عمليات البحث عبر محرك جوجل عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، لذلك يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار العملات المختلفة في سوريا، ومن بينها عملة الدولار، في البنوك والسوق السوداء.

كم سعر الدولار في سوريا اليوم

سجل سعر الدولار حالة من الاستقرار اليوم الاحد 6 أغسطس 2023 في سوريا، وذلك نتيجة إجراءات حكومية في دمشق لخفض الاستيراد ترشيدا للدولار.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك رسميا 8542 ليرة وفقا لنشرة المصارف.

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي رسميا 9900 ليرة وفقا لنشرة الحوالات والصرافة.

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء

تراجع سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم في السوق السوداء إلى 11.600 ليرة للشراء و11700 ليرة للبيع مقابل 11700 ليرة للشراء و 11850 ليرة للبيع أمس.

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟

بحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي 1.160 مليون ليرة سورية.

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

وتراجع سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى 12679 ليرة للشراء و 12794 ليرة للبيع مقابل 12893 ليرة للشراء و 13008 ليرة للبيع م أمس.

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء

وبلغ سعر الليرة التركية اليوم في سوريا 428 ليرة للشراء و434 ليرة للبيع .