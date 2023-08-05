أجهزة السلطة تقمع مسيرة في جنين خرجت ابتهاجاً بعملية "تل أبيب"

فلسطين اليوم

قمعت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، مساء اليوم السبت5/8/2023م، مسيرة خرجت في مخيم جنين بعد عملية "تل أبيب".

وأفادت مصادر محلية، بأن أجهزة أمن السلطة أطلقت بشكل مكثف الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت خلال قمعها لمسيرة خرجت من مخيم جنين ابتهاجا بعملية تل أبيب البطولية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الصحفي محمد عابد أصيب بقنبلة غاز أطلقتها أجهزة أمن السلطة خلال تغطيته لمسيرة مخيم جنين.

وتواصل السلطة الفلسطينية أجهزتها الأمنية حملة الاعتقالات والملاحقات للمقاومين في الضفة الغربية بشكل عام ومدينة جنين بشكل خاص.