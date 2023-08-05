سعر الذهب مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد 6 اغسطس 2023

فلسطين اليوم- وكالات

كم سعر غرام الذهب النهاردة الاحد 6 أغسطس 2023 في مصر، تزداد عمليا البحث عبر محرك جوجل عن أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري في التعاملات اليومي، نظرا لان اسعار الذهب المصري تحظى باهتمام الكثير من الأشخاص الراغبين في اقتناء الذهب، والتجار، لذلك يسعى فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" لرصد أسعار الذهب يمصر بشكل يومي، وفي هذه السطور نوضح لكم أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري كما جاءت في تعاملات اليوم الصباحية.

سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا اليوم الاحد مقابل الجنيه المصري، وذلك تزامنا مع الإجازة الرسمية لأسواق المعدن النفيس.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

سجل غرام الذهب عيار 24 نحو 2455 جنيها للبيع و2464 جنيها للشراء مقابل 2451 جنيها للبيع و 2463 جنيها للشراء أمس وفقا لمنصة غولد برايس توداي.

وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 1841 جنيها للبيع و 1848 جنيها للشراء مقابل 1839جنيها للبيع و 1847 جنيها للشراء أمس.

ك م سعر الجنيه الذهب اليوم؟

أما سعر الجنيه الذهب في مصر فسجل حوالي 17184 جنيها للبيع و 17248 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وسجل سعر غرام الذهب اليوم في مصر، عيار 21 نحو 2148 جنيها للبيع و 2156 جنيها للشراء مقابل 2145 جنيها للبيع و 2155 جنيها للشراء أمس.