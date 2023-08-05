الجهاد الإسلامي: تبارك عملية "تل أبيب" البطولية وتؤكد أن وحدة الساحات تتجدد بفعل مقاومينا الأبطال

فلسطين اليوم

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم السبت5/8/2023م، عملية "تل أبيب" البطولية، ومؤكدة أن وحدة الساحات تتجدد بفعل مقاومينا الأبطال

زفت الحركة في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إلى جماهير شعبنا وأمتنا الشهيد المجاهد البطل: كامل محمود أبو بكر (27 عاماً)، من قرية رمانة ومن فرسان جنين ومقاتليها الأبطال، الذي ختم مسيرته الجهادية بتنفيذ عملية إطلاق النار النوعية التي استهدفت عمق العدو في تل أبيب المحتلة.

وأكدت أن هذه العملية جاءت رداً طبيعياً ومشروعاً على جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا والتي كان آخرها في طولكرم ورام الله على يد قطعان المحتلين، ووفاء لعهد المقاومة بالرد والانتقام لدماء الشهداء وتدنيس المسجد الأقصى والتآمر عليه.

وبينت أن هذه العملية المباركة التي جاءت في ذكرى معركة "وحدة الساحات" التي خاضتها سرايا القدس بدماء قادتها العظام، تؤكد من جديد أن مقاومتنا حاضرة في كل الساحات، وقتالنا ماض حتى تحرير الأرض، وتطهير المقدسات.

وقتل "إسرائيلي"، وأصيب اثنان آخران، مساء اليوم السبت5/8/2023م، في عملية اطلاق نار وقعت بمنطقة نحلات بنيامين في مدينة "تل أبيب" وسط الكيان الصهيوني.

وأعلنت " نجمة داود الحمراء" في أخر تحديث لها عن عملية "تل أبيب"، مقتل "الإسرائيلي" المصاب بجراح حرجة ويدعى تشين امير(42عاماً) ويعمل حارس أمن.

وأشارت إلى أن جراح المصابين "الإسرائيليين" الاثنين وصفت بين المتوسطة والطفيفة.

بدورها، أكدت القناة 13 العبرية، استشهاد منفذ عملية إطلاق النار في "تل أبيب"، مبينة أن المنفذ يبلغ من العمر (19عاماً)، وهو كامل محمود أبو بكر من رمانة غرب جنين، وكان يحمل رسالة مكتوبة بأنه أراد الثأر لهجوم مستوطنين على قرية برقا برام الله الليلة الماضية.