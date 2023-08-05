راصد جوي: حر شهر آب طبيعي وموجات الحر الشرسة ما زالت مستبعدة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أكد الراصد الجوي، ليث العلامي انه لا جديد يطرأ على درجات الحرارة، وأن حر آب الطبيعي مُستمر، وموجات الحر الشرسة ما زالت مُستبعدة.

ومن جهتها أوضحت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية تفاصيل حالة الطقس في فلسطين خلال الايام المقبلة، مشيرة الى أن الجو سيكون غداً الاحد حارًا نسبيًا إلى حار في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو لطيفاً في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية تنشط أحيانًا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الاثنين، فيكون الجو حارًا نسبيًا إلى حار في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو الأربعاء، حارًا نسبيًا إلى حار في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.