بعد اعتزاله كرة القدم.. بوفون يعلن العودة إلى منتخب إيطاليا

فلسطين اليوم

تولى حارس المرمى الدولي السابق جيانلويجي بوفون، اليوم السبت، منصبا جديدا بعد 3 أيام من إعلان اعتزاله.



وعُيّن بوفون رئيسا لوفد منتخب إيطاليا، وسيعمل تحت قيادة مدرب الـ"أتزوري" روبرتو مانشيني.



وقال بوفون، السبت، إن "القميص الأزرق جزء من حياتي. سأضع نفسي تحت تصرف روبرتو مانشيني والمجموعة، وسأخطو بخفة".



وأضاف أنه "مع إيطاليا، ليست الجائزة هي المهمة بل الاستثمار والتضحيات والتوافر".



ووصف الاتحاد الإيطالي للعبة الحدث بأنه "يوم عظيم لإيطاليا"، لأن "جيجي سيعود للوطن".



تُوّج بوفون الذي يُعدّ من أفضل حراس المرمى في التاريخ، مع منتخب بلاده بطلا للعالم في 2006 وأحرز لقب الدوري الإيطالي 10 مرات مع يوفنتوس.



وبوفون العائد قبل سنتين إلى نادي بداياته بارما، المنافس حاليا في الدرجة الثانية، يُعدّ أكثر اللاعبين خوضا للمباريات في الدوري الإيطالي للدرجة الأولى (657).



أحرز مع بارما (1995-2001 و2021-2023) لقب كأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليج راهنا) عام 1999.



ومع يوفنتوس (2011-2018، 2019-2021)، خطف 10 ألقاب في الدوري الإيطالي، دون تمكنه من رفع لقب دوري أبطال أوروبا في 3 مباريات نهائية أعوام 2003، 2015 و2017.



وفي مروره الوجيز مع باريس سان جيرمان عام 2019، أحرز لقب الدوري الفرنسي، لكنه ودّع مبكرا معه من دوري الأبطال.



ويبقى أهم إنجازته قيادة إيطاليا إلى إحراز لقبها الرابع في كأس العالم عام 2006 في ألمانيا، تحت إشراف المدرّب المحنّك مارشيلو ليبي، فبات آخر اللاعبين المعتزلين من تلك التشكيلة الذهبية.