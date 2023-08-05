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شرطة الاحتلال تدفع بتعزيزات لحماية مسيرة "تل ابيب" خشية تنفيذ عمليات فدائية
افادت وسائل الاعلام العبرية مساء اليوم السبت بأن شرطة الاحتلال عززت الليلة، من تواجدها في "تل أبيب" لحماية مسيرة شارع كابلان في أعقاب عملية إطلاق النار بالقرب من مكان المسيرة.
وأفادت القناة 12 العبرية بأن الشكوك لدى شرطة الاحتلال تزايدت بأن المنفذ كان قد خطط لتنفيذ إطلاق النار خلال مظاهرة كبيرة في كابلان.
وأشارت القناة إلى أن الشرطة تحقق فيما إذا كان منفذ العملية يعتزم التظاهر في مظاهرة كابلان وتنفيذ الهجوم المسلح فيها.