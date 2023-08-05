فصائل المقاومة تبارك عملية "تل أبيب" وتؤكد أنها رد طبيعي على جرائم الاحتلال

فلسطين اليوم

باركت فصائل المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم السبت5/8/2023م، عملية "تل أبيب" البطولية والتي أسفرت عن إصابة 3 "إسرائيليين" وصفت جراح أحدهم بالحرجة جداً.

وأكدت الفصائل في بيانات متعددة وصلت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن العمليات البطولية الفردية تمثل رداً على جرائم العدو وانتهاكاته المستمرة لحقوق شعبنا ومقدساتنا ورسالة تحمل في طياتها ضعف منظومة الاحتلال الأمنية

وشددت حركة الجهاد الإسلامي على أن عملية "تل أبيب" جاءت تأكيداً على ترابط الساحات واستمرار المقاومة في مواجهة العدوان ورداً طبيعيا على جرائم القتل اليومية التي ينفذها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في الضفة الغربية .

وقال الناطق باسم الحركة طارق سلمي:" نبارك عملية اطلاق النار الفدائية النوعية في تل أبيب، نؤكد أن المخططات التي تستهدف المسجد الأقصى ستقابل بالمزيد من عمليات المقاومة".

بدورها، باركت حركة "حماس" عملية تل أبيب البطولية التي جاءت في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال بحق القدس والأقصى.

وقال القيادي في الحركة إسماعيل رضوان:" إن هذه العملية البطولية التي جاءت في مركز تل أبيب المنطقة الأكثر تحصينا أكدت على هشاشة الأمن الصهيوني".

وأضاف:" هذه العملية البطولية أكدت على فشل إجهاض المقاومة وأنها في حالة تصاعد ندعو المقاومة إلى مزيد من العمليات البطولية دفاعًا عن الأقصى".

من جهتها، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، باركت عملية اطلاق النار البطولية في ما يسمى تل أبيب.

ونعت الجبهة في بيان صحفي، منفذ العملية الذي أوقع عدة اصابات خطيرة وسط حالة من الهلع الشديد بين المستوطنين الصهاينة والتي تأتي في إطار الرد الشعبي الطبيعي على ارهاب الاحتلال المتواصل.

وقالت:" إن العمليات البطولية الفردية تمثل رداً على جرائم العدو وانتهاكاته المستمرة لحقوق شعبنا ومقدساتنا ورسالة تحمل في طياتها ضعف منظومة الاحتلال الأمنية وهشاشتها في مواجهة الحق الفلسطيني الراسخ الذي يواجه أبناؤه الآلة العسكرية الصهيونية بقليل من العتاد وبكثير من التضحية والصمود".

وأضافت:" إن هذه النماذج الشابة التي تنتفض من أجل فلسطين وانتصاراً لمظلومية شعبنا في مواجهة الفاشية الصهيونية تفرض على الكل الوطني الفلسطيني ضرورة العمل بشكل جاد وفاعل من خلال برنامج وطني مقاوم ينحي جانباً كل الخلافات والرهان على سراب التسويات ويضع نُصب عينيه حرية فلسطين وكرامة شعبها وتطهير مقدساتها".

في حين، باركت لجان المقاومة في فلسطين العملية الفدائية في قلب مدينة "تل أبيب".

وقالت اللجان:" نحيي السواعد المقاتلة التي تنتصر للمسجد الاقصى المبارك ولدماء الشهداء الأطهار الذين يقتلون بكل وحشية وفاشية على أيدي جنود العدو وقطعان مستوطنيه ".

وأضافت:" من جديد المقاومة تضرب العدو الصهيوني المجرم في قلبه وتدفعه ثمن جرائمه وإرهابه بحق مقدساتنا وشبابنا على ايدي المغتصبين الصهاينة وتثبت عجز كل منظومته الأمنية والعسكرية في مواجهة أبطال شعبنا".

وأشارت إلى أن العملية الفدائية في قلب تل أبيب تأتي في سياق الرد الطبيعي على تدنيس المسجد الأقصى المبارك وارهاب العدو الذي يستهدف الشعب الفلسطيني بكل مكوناته.

وفي نفس السياق، باركت حركة المجاهدين الفلسطينية عملية تل أبيب البطولية والتي جاءت لتؤكد على مضي شعبنا بخيار المقاومة مهما عظمت المؤامرات.

وأكدت أن هذه العملية ضربة جديدة لمنظومة الأمن الصهيونية التي تثبت كل يوم عجزها أمام ارادة شعبنا وثوراه

وبدورها، أشادت الجبهةُ الشعبيّةُ لتحرير فلسطين، بعمليّة إطلاق النار البطوليّة التي أدت لإصابة 3 مستوطنين أحدهم في حالة خطيرة في مدينة "تل أبيب" وسط فلسطين المحتلة.

وعبّرت الجبهةُ عن افتخارها بالعمليّة البطوليّة التي نفّذها الشهيد البطل كامل أبو بكر من قرية رمانة غرب مدينة جنين بالضفة المحتلة، مُؤكدةً أنّها ضربةٌ نوعيّةٌ في العمق الصهيونيّ، ورد سريع على جريمة اغتيال الشهيد قصي معطان برصاص مستوطن.

وأكّدت الجبهةُ أن هذه العملية تأتي ردًّا على جرائم الاحتلال الصهيونيّ والمستوطنين المتصاعدة ضدّ شعبنا في الضفة المحتلة.

وأصيب ثلاثة مستوطنين "إسرائيليين"، مساء اليوم السبت5/8/2023م، في عملية اطلاق نار وقعت بمنطقة نحلات بنيامين في مدينة "تل أبيب" وسط الكيان الصهيوني.

وأفادت" نجمة داود الحمراء" بإصابة 3 مستوطنين بينهم إصابة وصفت بالحرجة جداً في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني وسط مدينة "تل أبيب".

بدورها، أكدت قناة 13 العبرية، استشهاد منفذ عملية إطلاق النار في "تل أبيب"، مبينة أن المنفذ يبلغ من العمر (19عاماً).

في حين، قالت القناة 14 العبرية: إن الإصابات الـ3 أحدهم حارس أمن".