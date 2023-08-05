مراسل القناة الـ 14: عملية "تل ابيب" فشل أمني كبير "للمنظومة الامنية"

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

طالب المراسل العسكري "الإسرائيلي" اليميني المتطرف في القناة العبرية الـ 14، هاليل روزين جميع مسؤولي الاحتلال "الامنيين" بتقديم تفسيرات حول كيفية قيام مسلح مطلوب معروف مسبقا للمنظومة الأمنية، بشق طريقه من قلب مخيم جنين إلى قلب "تل أبيب".

واعتبر روزين ما حدث بأنه خلل وفشل أمني كبير للمنظومة "الامنية" الاسرائيلية.

وأشار مراسل القناة 14 العبرية هيلل بيتون روزين إلى أن وقوع عملية تل أبيب "فشل أمني"، حيث أن الفلسطيني الذي نفذها كان مطلوباً للجيش عندما كان مختبئاً في مخيم جنين للاجئين، وعجز الجيش عن الوصول إليه منذ 6 أشهر.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال أن منفذ عملية تل أبيب كامل أبو بكر وهو أحد المطلوبين للجيش الإسرائيلي في جنين.

كما أكد المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت" يوسي يهوشع أن منفذ عملية تل أبيب مطلوب من قبل الجيش الإسرائيلي والشاباك، واخترق المنظومة الأمنية بخلاف المنفذين الذين نفذوا عمليات دون أن يكون لهم سجل لدى المنظومة الأمنية.

وأصيب ثلاثة مستوطنين "إسرائيليين"، مساء اليوم السبت5/8/2023م، في عملية اطلاق نار وقعت بمنطقة نحلات بنيامين في مدينة "تل أبيب" وسط الكيان الصهيوني.

وأفادت" نجمة داود الحمراء" بإصابة 3 مستوطنين بينهم إصابة وصفت بالحرجة جداً في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني وسط مدينة "تل أبيب".