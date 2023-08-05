بالصور من هو منفذ عملية إطلاق النار في "تل أبيب"؟

الساعة 08:07 م|05 أغسطس 2023
عملية تل أبيب
عملية تل أبيب

فلسطين اليوم

كشفت مصادر محلية فلسطينية، مساء اليوم السبت5/8/2023م، عن هوية منفذ عملية إطلاق النار في "تل أبيب" والتى أسفرت عن إصابة 3 "إسرائيليين" جراح أحدهم حرجة جداً.

وقالت المصادر :" إن منفذ عملية "تل أبيب" هو كامل محمود أبو بكر من رمانة غرب جنين".

بدورها، قالت مصادرعبرية:" إن منفذ عملية "تل أبيب" كان يحمل رسالة مكتوبة بأنه أراد الثأر لهجوم مستوطنين على قرية برقا برام الله الليلة الماضية".

وبالتزامن مع ذلك، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمنفذ عملية "تل أبيب":

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