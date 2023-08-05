شرطة الاحتلال: منفذ عملية "تل ابيب قادم من جنين وكان يحمل وصيته معه"

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

اعلنت شرطة الاحتلال أن منفذ عملية إطلاق النار في "تل أبيب" من سكان جنين وعمره 27 عاماً.

وأوضح المفوض العام لشرطة الاحتلال أن منفذ الهجوم ترك رسالة يؤكد فيها انه يسعى لنيل الشهادة.

وبين أن المنفذ أطلق النار بعد أن اشتبه به حراس الأمن، وكان ينوي تنفيذها لاحقا.

ومن جهته افاد موقع "والا" العبري ان شرطة الاحتلال طلبت من المستوطنين توخي اليقظة والإبلاغ عن أي شخص مريب خشية وجود مساعدين لمنفذ عملية تل أبيب.

ووفقاً لمصادر عبرية، فإنه بعد عملية "تل أبيب"، رفع جيش الاحتلال درجة الجهوزية على حواجز الضفة الغربية؛ بسبب الخشية من تسلل مقاومين فلسطينيين للداخل المحتل.