تظاهرة في الداخل المحتل للمطالبة بالافراج عن الاسير وليد دقة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

تظاهر عدد من فلسطيني الداخل المحتل عام 1948 في مدينة باقة الغربية، اليوم السبت، للمطالبة بالإفراج عن الأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال وليد دقة، الذي يعاني من مرض السرطان، رغم انتهاء فترة محكوميته الأساسية التي امتدت إلى 37 عاما.

ورفع المشاركون لافتات حملت صور الأسير وليد دقة وأخرى مطالبة بحريته، وكتب على بعضها "حرية وليد مطلبنا"، "وليد بحاجة للعائلة والعلاج"، "وليد أنهى الحكم الجائر".

وجاءت هذه المظاهرة ضمن سلسلة من النشاطات والفعاليات التي نظمت في الفترة الأخيرة إسنادا لحرية الأسير دقة.

والأسير وليد دقة، المعتقل منذ 38 عاما، ومصاب بمرض سرطان نادر يصيب نخاع العظم يعرف بـ(التليف النقوي)، ومحتجز اليوم في ما تسمى عيادة سجن الرملة..

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، نحو أربعة آلاف و 900 أسير، بينهم نحو 700 أسير مريض، ومن ضمنهم 24 أسيرا يعانون مرض السرطان.