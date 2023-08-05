"حماس" تعلق على عملية إطلاق النار في "تل أبيب"

فلسطين اليوم

علق الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، مساء اليوم السبت5/8/2023م، على عملية إطلاق النار في "تل أبيب" والتى أسفرت عن إصابة 3 "إسرائيليين" جراح أحدهم حرجة جداً.

وقالت قاسم في تصريح صحفي :" هذه العمليات هي رد طبيعي على جرائم الاحتلال الذي صعد من عدوانه على أهلنا في الضفة الغربية، وواصل سياسة الاعدام في الضفة عبر جيشه ومستوطنيه، ورفع مستوى حربه الدينية على مقدساتنا في مدينة القدس المحتلة".

وشدد على تواصل مقاومتنا الباسلة توجيه ضرباتها ضد الاحتلال ومستوطنيه في تأكيد جديد على قدرة المقاومة على ارباك الاحتلال، وتثبيت معادلة الرد على جرائمه بحق شعبنا ومقدساته، وخاصة المسجد الأقصى.

وأصيب ثلاثة مستوطنين "إسرائيليين"، مساء اليوم، في عملية اطلاق نار وقعت بمنطقة نحلات بنيامين في مدينة "تل أبيب" وسط الكيان الصهيوني.

وأفادت" نجمة داود الحمراء" بإصابة 3 مستوطنين بينهم إصابة وصفت بالحرجة جداً في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني وسط مدينة "تل أبيب".

بدورها، أكدت قناة 13 العبرية، استشهاد منفذ عملية إطلاق النار في "تل أبيب"، مبينة أن المنفذ يبلغ من العمر (19عاماً).

في حين، قالت القناة 14 العبرية: إن الإصابات الـ3 أحدهم حارس أمن".