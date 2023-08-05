اصابتان بجريمة اطلاق نار وقعت في بلدة بسمة طبعون بالداخل المحتل

الساعة 06:50 م|05 أغسطس 2023
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جرائم قتل.jpg

فلسطين اليوم

أصيب شقيقان في العشرينات من عمرهما مساء اليوم السبت بجروح متوسطة اثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار في بلدة بسمة طبعون بالداخل المحتل.

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لتلقي العلاج بينما فتحت شرطة الاحتلال تحقيقاً في ملابسات الجريمة .

ومنذ بداية العام الحالي، بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي 130 قتيلا، وهي حصيلة جرائم غير مسبوقة مقارنة مع سنوات سابقة.

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