هيئة الاستيطان تكشف حجم اعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين في تموز الماضي

فلسطين اليوم

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، نحو 897 اعتداءً، بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، خلال شهر تموز الماضي"، وفقًا لبيان صادر عن هيئة الجدار والاستيطان.

وتراوحت اعتداءات المستوطنين، بحسب بيان الهيئة، بين اعتداء مباشر على المواطنين، وتخريب وتجريف أراضٍ، واقتحام قرى، واقتلاع أشجار، والاستيلاء على ممتلكات.

وتركزت هذه الاعتداءات في محافظة القدس بواقع 148 اعتداء، تليها محافظة نابلس بـ140 اعتداءً، ثم محافظة الخليل بـ113 اعتداءً.

وفي شهر تموز بلغت اعتداءات المستوطنين 202 اعتداءً، تخللها شنّ هجمات منظمة وخطيرة في المعرجات، وام صفا، وكفر الديك، وجالود، وعقربا، والقبّون، وغيرها.

وتركزت في محافظة نابلس بـ65 اعتداءً، ثم رام الله بـ35 اعتداءً، والخليل بـ28 اعتداءً.

وباتت منطقة نابلس، الأكثر عرضة وعلى مدار الشهور الماضية لسلسلة اعتداءات ممنهجة من قبل المستوطنين، في جريمة مستمرة ترتقي لمستوى جريمة الحرب.