طقس فلسطين.. لا موجات حر حتى منتصف شهر أغسطس الجاري

فلسطين اليوم

قال الراصد الجوي الفلسطيني، ليث العلامي، اليوم السبت: إنه "يوجد موجات حارّة عالية الشدة حتى منتصف شهر أغسطس الجاري".

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم السبت، أن يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو لطيفاً في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.