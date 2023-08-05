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حركة عالمية: الاحتلال قتل 37 طفلاً فلسطينيًا منذ بداية العام
أكدت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، اليوم السبت، أن سُلطة الاحتلال الاسرائيلي قتلت 37 طفلاً فلسطينيًا منذ بداية العام الجاري في الضفة وقطاع غزة.
وأشارت الحركة العالمية، في تصريح صحفي، إلى أن الاحتلال يواصل اعتقال 160 طفلا، بينهم 21 في الاعتقال الإداري.
وتتصاعد عمليات القتل والاعتقال ضد الأطفال الفلسطينيين بشكل غير مسبوق، وفقًا للبيان.
وأضاف أن المجتمع الدولي لا يوفر حماية للأطفال الفلسطينيين، ولا يحاسب الاحتلال على جرائمه.