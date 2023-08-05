روسيا تعلن مقتل 890 جنديًا اوكرانيًا خلال يوم أمس

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الروسية قضت على 890 جنديًا أوكرانيًا على محاور عدة، خلال يوم أمس.

وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان، أن القوات الروسية صدت الهجمات المعادية في جمهورية دونيتسك ولوغانسك.

وأشارت إلى أن القوات المسلحة دمرت مستودعًا للذخيرة بالقرب من قرية تورسكوي في دونيتسك، ومحطة للرادار في مقاطعة خاركيف.

واعترضت الدفاعات الجوية الروسية 8 صواريخ HIMARS أمريكية، كما ودمرت 22 مسيرة في خاركوف ولوغانسك وزابوروجيه ودونيتسك وخيرسون.