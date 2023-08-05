إيران تزود بحريتها بصواريخ كروز متطورة تعمل بالذكاء الاصطناعي

فلسطين اليوم

زودت البحرية الإيرانية، قواتها بصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي وأنظمة حرب إلكترونية.

وقال قائد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، في تصريح صحفي: إن "تمكنت البحرية في الحرس الثوري المضي بخطوة فعالة في رفع مستوى الجاهزية القتالية البحرية".

وتمت إضافة معدات متخصصة ودفاعية وصاروخية وطائرات مسيرة وحرب الكترونية إلى بحرية الحرس الثوري، في هذه المرحلة، كما يضيف تنكسيري.

وأشار إلى ان صواريخ كروز الإيرانية الجديدة والباليستية تم تطويرها بزيادة في المدى، وتقليل وقت التحضير، كذلك المسيرات مع زيادة في كبر وثقل الرؤوس الحربية.