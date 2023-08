مشاهدة فيلم ميغ The Meg 2 الجزء الثاني كامل ومترجم 2023 على Netflix

مشاهدة فيلم ميغ The Meg 2 الجزء الثاني كامل ومترجم 2023 على ايجي بست egybest ونتفلكس Netflix ، وفي جميع محركات البحث الالكترونية المشهورة والمعروفة عند كل المتابعين في منطقتنا العربية وأيضا في دول العالم الأخرى يبحث ما يزيد عن مليون شخص ومتابعين من متعددي الجنسيات عن رابط المشاهدة اون لاين حيث تصدر هذا الفيلم الأمريكي قائمة البحث وشباك التذاكر العالمي حيث حصد مليونًا و337 ألف جنيه خلال اليومين الماضيين وفقا لإحصائيات رسمية مع المؤكد أن يرتفع هذا العدد مع مرور الأيام المقبلة .

وقام فريق فلسطين اليوم وعلى وجه السرعة في اعداد هذه المقالة التي نتحدث من خلالها عن رابط مشاهدة فيلم ميغ The Meg 2 الجزء الثاني مترجم وهذا جاء بالفعل بسبب ارتفاع عمليات البحث الالكترونية على جوجل في الأسبوع الماضي وفي السطور التي تلي هذه المقدمة وضعنا لكم ملخص الأدوار والاحداث التي تعرضها وأيضا أسماء الابطال وهو على النحو التالي :

وبعد هذه المقدمة ، نؤكد لكل من زار مقالاتنا من الوصول إلى رابط مشاهدة فيلم ميغ The Meg 2 الجزء الثاني على موقع نتفلكس Netflix مع الاهل والاحباب بكل اريحية تامة ويترتب عليكم الان الضغط على هذا الرابط هنــــــــــــــــــا .

ولقد عملنا بعد ان نشرنا رابط مشاهدة فيلم ميغ The Meg 2 على نتفلكس Netflix ، وضعنا لكم ملخص القصة والتي جذبت المتابعين من مختلف انحاء دول العالم إليه ، حيث تفوق على العشرات من الأفلام الأخرى والتي تعرض في هذا الوقت وفي الشهر الماضي .

ويحرص المتابعين العرب والأجانب على التعرف على ملخص الأدوار وقصة فيلم ميغ The Meg 2 وهو ما دفع فريق الموقع في كتابة هذه المقالة وهي التالي : ويستمر الخندق في الجزء الثاني من الفيلم تتبع قصة جوناس حيث يقرر دراسة ميجالودون بعد اكتشافه أنه ما زال موجود، لكن المفاجأة التي لم يتوقعها جوناس .

والمفاجأة التي حبكت قصة فيلم The Meg 2 تعد مواجهة ديناصور غريب يعيش في الماء ، وفيما يلي أسماء ابطال فيلم The Meg 2 الذين ابدعوا في اخراج قصته الجميلة .

وقبل ان نبدأ في وضع أسماء طاقم العمل سوف تتعرف على اسم المخرج وهو من اخراج بين ويتلي ومن تأليف جون هوبر . اما عن أسماء ابطاله فهو الآتي .

أولا: البطل الأول ، ووبي فان رام

ثانيا: البطل الثاني ، كيران سونيا صوار بدور سال

ثالثا: البطل الثالث ، فيليكس ماير في دور لانس

رابعا: البطل الرابع ، جيسون ستاثام مثل جوناس تايلور ، وهو يمثل دور غواص متخصص في البحث والإنقاذ في أعماق البحار ، ووالد مايينج.

خامسا: البطل الخامس ، وو جينغ وهذا الممثل يتولى مهام الأخت المتوفاة Suyin في Mana One. [3]

سادسا: البطل السادس ، صوفيا كاي في دور

سابعا: البطل السابع ، سكايلر صامويلز في دور جيس ، عامل مانا وان الذي هو في الواقع جزء من مجموعة المرتزقة في مونتيس.

ثامنا: البطل الثامن ، كليف كورتيس بدور جيمس "ماك" ماكريدس ، مدير عمليات Mana One.

تاسعا: البطل التاسع ، ميليسانثي ماهوت بدور ريجاس ، ضابط أمن في مانا وان.

