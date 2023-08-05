حماس: شهداء معركة وحدة الساحات أدوا دورًا هامًا في مواجهة العدو

فلسطين اليوم

أكد الناطق باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، اليوم السبت: أن حركته تستذكر ببالغ الفخر والاعتزاز "قادة سرايا القدس، الشهيدين تيسير الجعبري، وخالد منصور، وكافة شهداء السرايا، وأبناء الشعب الفلسطيني، في معركة وحدة الساحات"، العام الماضي.

وأضاف قاسم، في بيان، "كان للشهداء الأبرار دور كبير في تعزيز العمل المشترك مع كافة فصائل المقاومة وعلى رأسها كتائب الشهيد عزالدين القسام في كافة الساحات، وتعزيزا لنهج المقاومة في مواجهة الاحتلال الفاشي الذي سيزول عن أرضنا ومقدساتنا بوحدة المقاومين وعزمهم وإرادتهم الصلبة.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مثل هذا اليوم، عدوانًا جويًا عسكريًا على قطاع غزة، افتتحه باغتيال القائد تيسير الجعبري، بقصف شقة سكنية في مدينة غزة.

وتنشر وكالة "فلسطين اليوم" أسماء شهداء قادة وكوادر سرايا القدس الذين ارتقوا خلال معركة وحدة الساحات التي استمرت لـ50 ساعة، قبل عام .

الشهيد القائد الكبير/ تيسير محمود محمد الجعبري (50 عاماً) لواء غزة

عضو المجلس العسكري ومسؤول المنطقة الشمالية

تاريخ الاستشهاد: 5- 8- 2022م

الشهيد القائد الكبير/ خالد سعيد شحادة منصور (47 عاماً) لواء رفح

عضو المجلس العسكري ومسؤول المنطقة الجنوبية

تاريخ الاستشهاد: 6- 8- 2022م

الشهيد القائد/ رأفت صالح إبراهيم الزاملي (41 عاماً) لواء رفح

تاريخ الاستشهاد: 6- 8- 2022م

الشهيد القائد/ سلامة محارب عبد الله عابد ( 41 عاماً) لواء غزة

تاريخ الاستشهاد: 5- 8- 2022م

الشهيد القائد/ زياد أحمد خليل المدلل (35 عاماً) لواء رفح

تاريخ الاستشهاد: 6- 8- 2022م

الشهيد المجاهد/ محمد حسن موسى البيوك (36 عاماً) لواء خانيونس

تاريخ الاستشهاد: 5- 8- 2022م

الشهيد المجاهد/ فضل مصطفى جريو زعرب (29 عاماً) لواء خانيونس

تاريخ الاستشهاد: 5- 8- 2022م

الشهيد المجاهد/ تميم غسان عبد الله حجازي (28 عاماً) لواء خانيونس

تاريخ الاستشهاد: 6- 8- 2022م

الشهيد المجاهد/ أسامة عبد الرحمن حسين الصوري (28 عاماً) لواء خانيونس

تاريخ الاستشهاد: 6- 8- 2022م

الشهيد المجاهد/ أحمد مازن محمود عزام (25 عاماً) لواء غزة

تاريخ الاستشهاد: 5- 8- 2022م

الشهيد المجاهد/ يوسف سلمان محمد قدوم (24 عاماً) لواء غزة

تاريخ الاستشهاد: 5- 8- 2022م

الشهيد المجاهد/ محمد أحمد عبد الفتاح نصر الله "المدهون" (26 عاماً) لواء شمال غزة