أبو قطيش: الاحتلال اغتال 37 طفلاً وتواصل اعتقال 160 آخرين منذ بداية 2023

فلسطين اليوم

أكد مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش، اليوم السبت 5/8/2023، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قتلت منذ بداية العام الجاري 31 طفلا في الضفة، و6 في قطاع غزة.

وأوضح أبو قطيش في تصريحات صحفية، أن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال 160 طفلا، بينهم 21 في الاعتقال الإداري.

وأكد تصاعد عمليات القتل والاعتقال ضد الأطفال الفلسطينيين بشكل غير مسبوق، مضيفا أن المجتمع الدولي لا يوفر حماية للأطفال الفلسطينيين، ولا يحاسب الاحتلال على جرائمه.