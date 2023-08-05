مخاوف من تأخير دوام طلبة "الأونروا" في مخيم عين الحلوة

فلسطين اليوم

أفادت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم السبت، بأن آلاف الطلبة قد يتأخرون بالالتحاق بالعام الدراسي الجديد (2023-2024)، جراء المعارك المسلحة في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان.

وأشارت "الأونروا"، في بيان، إلى أن بدء العام الدراسي الجديد كان من المفترض أن يبدأ الأسبوع الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

مدير عام "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين"، علي هويدي، من جهتها، قال: إن "مباني الأونروا يُمنع الاقتراب منها في حال النزاعات المسلّحة".

وأضاف هويدي، أنّ 5 آلاف طفل فلسطيني يعانون من الصدمات جراء المعارك.

كما تمّ تهجير 20 ألف فلسطيني من أصل 80 ألفًا يعيشون في المخيم، وفق مدير عام "الهيئة 302".

وشدّدت على أن ضرورة عدم تأجيل العام الدراسي للطلاب، بل البحث عن خيارات أخرى ريثما يتمّ ترميم أو إعادة بناء المدارس المتضرّرة.