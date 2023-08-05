مصرع 3 أشخاص جراء فيضانات في سلوفينيا

فلسطين اليوم

لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم السبت 5-8-2023، في سلوفينيا بسبب الفيضانات والانهيارات الطينية نتيجة الأمطار الغزيرة.

وذكرت المتحدثة باسم الشرطة السلوفينية، مايا أدليسيتش، أنه لقي 3 أشخاص مصرعهم بسبب سوء الطقس خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

ومن جانبها، أفادت وسائل إعلام محلية، بأن من بين القتلى سائحين أجنبيين فيما انقطعت الكهرباء عن 16 ألف منزل.

وبدورها، قالت إدارة الدفاع المدني في سلوفينيا: "إن جزءاً من مناطق البلاد أصبحت معزولة تماما وأن التواصل معها صعبً.