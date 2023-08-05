فلسطين اليوم

كم راتب مبابي مع ريال مدريد، كل المؤشرات تدل على أن نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز قريب جداً من التعاقد مع النجم الفرنسي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، بعدما رفض الأخير تجديد تعاقده لعام إضافي، وتصريحات ناصر الخليفي رئيس النادي بأن كيليان لن يخرج إلى أي فريق مجاناً، هذا الأمر دعا المؤسسات الصحفية ووسائل الاعلام الإسبانية والفرنسية والعالمية للحديث عن قرب تعاقد ريال مدريد مع كيليان مبابي، لذلك بدأوا بالسؤال عن قيمة راتب مبابي مع ريال مدريد ومدة عقد مبابي مع ريال مدريد وهو ما سنجيب عليه في هذه المقالة.

ما هو راتب كيليان مبابي مع ريال مدريد

ما هو راتب كيليان مبابي مع ريال مدريد، اكتظت وسائل الاعلام المختصة في الرياضة والاخبارية أيضا بأحاديث عريضة تفيد بعدم نية كيليان مبابي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى نهاية 2025، وهو أمر الذي زاد من تكهنات قرب تعاقد ريال مدريد معه هذا الموسم بمبلغ قد يصل إلى 150 مليون يورو، لكن لا يوجد أي تحرك الآن من قبل إدارة النادي الملكي للتأكيد عن هذا الأمر، وهي صامتة حتى الآن في هذا الملف، لذلك يرفق فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تفاصيل راتب مبابي مع ريال مدريد، وكم راتب كيليان مبابي مع ريال مدريد.

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راتب مبابي مع ريال مدريد

راتب مبابي مع ريال مدريد، كيليان مبابي نجم موناكو السابق وباريس سان جيرمان الحالي، حاز على على اهتمام الصحف الرياضية العالمية في الأيام الأخيرة، خصوصاً بعد ابلاغ إدارة ناديه رسميا بعدم تفعيل بند تجديد العقد لعام آخر، لاسيما وأنه يتقاضى راتباً فلكياً، لذلك زادت التكهنات حول انتقال كيليان مبابي إلى نادي حلمه وهو ريال مدريد الإسباني، لكن السؤال يدور الآن كم سيتقاضى مبابي مع ريال مدريد حال انتقل إليه هذا العام، وهل راتب مبابي مع ريال مدريد سيكون قريبا من راتبه مع باريس سان جيرمان؟

تفاصيل راتب مبابي مع ريال مدريد

تفاصيل راتب مبابي مع ريال مدريد، حتى هذه اللحظة لم ينتقل كيليان مبابي إلى ريال مدريد الإسباني لكن الغزال الفرنسي أبلغ أبلغ إدارة باريس سان جيرمان، بأنه لن يقوم بتفعيل العام الإضافي الذي يسمح له بتمديد عقده معه حتى عام 2025، وجدد باريس سان جيرمان عقد مبابي في صيف العام 2022 لمدة موسمين، مع بند يتيح للاعب إمكانية التجديد لموسم ثالث بحيث ينتهي العقد في 2025، فكم يبلغ راتب مبابي مع ريال مدريد حال انتقل إليه؟

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fr" dir="ltr">Nous reviendrons. 🇫🇷🙏🏽 <a href="https://t.co/Ni2WhO6Tgd">pic.twitter.com/Ni2WhO6Tgd</a></p>— Kylian Mbappé (@KMbappe) <a href="https://twitter.com/KMbappe/status/1604783580819120129?ref_src=twsrc%5Etfw">December 19, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

راتب كيليان مبابي مع ريال مدريد بالعام

راتب كيليان مبابي مع ريال مدريد بالعام، كان كيليان مبابي قد وعد إدارة ريال مدريد بالانتقال لهم مجانا الموسم الماضي قبل أن يفاجئ الريال بتمديد عقده موسمين آخرين مع موسم ثالث اختياري الأمر الذي أثار غضب فلورنتينو بيريز ومسؤولون في إدارة الملكي وقالوا حينها أنهم لن يتعاقدوا مع مبابي مرة أخرى قبل أن يتراجعوا وينوون التعاقد معه مرة أخرى، هل تعاقد ريال مدريد مع كيليان مبابي- كم قيمة تعاقد ريال مدريد مع مبابي، وفي هذا الاطار يبرزُ الراتب الذي عرضه فريق ريال مدريد على مبابي، وهو حوالي 25 مليون يورو، أي حوالي نصف الراتب الذي عرضه النادي "الباريسي" في الأيام الأخيرة، وفقاً للصحف الفرنسية، وخصوصاً موقع "فوت ميركاتو".