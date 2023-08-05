متى تلحق الصين بالولايات المتحدة في مجال الفضاء؟

فلسطين اليوم

كشف المدير العلمي لمعهد بحوث الفضاء، الأكاديمي ليف زيليوني، أن الصين يمكن أن تعزز مكانتها في الفضاء الخارجي لدرجة أنها ستصبح لاعبا منافسا للولايات المتحدة.

وأوضح الأكاديمي زيليوني، أن الصين بنهاية العقد المقبل ستزيد من وجودها في الفضاء.

وقال الأكاديمي: "ربما في منتصف أو في نهاية العقد المقبل، ستزيد الصين من وجودها في الفضاء لدرجة أنها ستصبح اللاعب الرئيسي، أو على الأقل بمستوى الولايات المتحدة".

وبين المدير العلمي لمعهد بحوث الفضاء، أنه من المستحيل تحديد زعيم واحد في مجال الفضاء؛ لأن للفضاء العديد من اتجاهات الحركة، إي إذا كانت دولة ما تهيمن في اتجاه معين، فقد تتخلف في الاتجاهات الأخرى.

وأشار إلى أنه حصل في النصف الثاني من القرن العشرين خلال المنافسة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة- رواد الفضاء من ناسا هبطوا على سطح القمر، أما الأجهزة السوفيتية الأوتوماتيكية فجلبت عينات من تربة القمر إلى الأرض.

وأضافت: "كما يقولون، تنظم في الألعاب الأولمبية مسابقات في ألعاب رياضية مختلفة، ولكن هناك ترتيب فرقي، حيث يتم جمع عدد النقاط؛ لذلك إذا تم تقييم الدراسات الفضائية بهذه الطريقة الرياضية، التي أعتبرها خاطئة".

ولفت إلى أنه قد بدأت الصين تدريجيا اللحاق بالولايات المتحدة في بحوث الكواكب، وهي تتفوق على روسيا حاليا، وآمل أن هذا آنياً فقط".

جدير ذكره أن بيل نيلسون رئيس ناسا كان قد أعلن في نهاية شهر ابريل الماضي أن الولايات المتحدة تتنافس مع الصين من أجل موطئ قدم على القمر، ويخشى أن تتقدم بكين على واشنطن وتعلن أن القطب الجنوبي للقمر ملكها هي.