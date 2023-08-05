اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق

فلسطين اليوم

ألقت الشرطة الباكستانية القبض، اليوم السبت 5-8-2023، على رئيس الوزراء السابق، عمران خان، في مدينة لاهور، بعد أن حكمت المحكمة بسجنه 3 سنوات.

وفق ما أفادت وسائل إعلام باكستانية، ففي شهر تموز/الفائت، رفضت المحكمة العليا في باكستان التماساً من خان، بشأن وقف محاكمته في قضية تتعلق بإخفاء أصول، بعد بيع هدايا حكومية.

وأوضحت وسائل الإعلام، ـأنه يُصر خان على أنه لم يشترِ أو يبع هدايا الدولة في انتهاك للقوانين في إسلام آباد، علماً أنه في باكستان، يُسمح للقادة الحكوميين بإعادة شراء الهدايا، لكن لا يتم بيعها عادةً، وإذا حصل ذلك، يجب عليهم إعلانه كدخل.

وكان قد مَثُل خان، في أيار/مايو الماضي، أمام المحكمة للاستماع إلى لإفادته في قضايا فساد، حيث أوقف في الشهر نفسه، ومن ثمّ عاودت المحكمة العليا إبطال قرار توقيفه، الذي تسبب بأعمال شغب في جميع أنحاء البلاد، وإطلاق سراحه بكفالة.

جدير ذكره أنّ خان تمت الإطاحة به من الحكم بعد تصويت بحجب الثقة في البرلمان في نيسان/أبريل الماضي، ورُفع منذ ذلك الحين أكثر من 100 دعوى قضائية ضد زعيم المعارضة، البالغ 70 عاماً، من بينها تهم تتعلّق بـ"الإرهاب والتحريض على العنف والكسب غير المشروع".