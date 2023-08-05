هنية يهاتف الصحفية لمى خاطر بعد الاعتداء عليها من أجهزة أمن السلطة

فلسطين اليوم

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية الصحفية لمى خاطر وزوجها الأسير المحرر حازم الفاخوري في ضوء الاعتداء الذي تعرضا له في بيتهما أمس على يد عناصر محسوبة على أمن السلطة.

واستنكر هنية، هذا الاعتداء، معبرا عن تضامنه معهما وعائلتهما، مشيدا بالدور الوطني الذي تقوم بها الأخت لمى خاطر في سياق عملها الإعلامي والصحفي وبإسناد تام من زوجها المشهود بوطنيته وصموده.

وقال إن هذا الاعتداء وما حصل أيضا مع طالبات الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل يمثل سلوكا مرفوضًا وخروجا على قيم شعبنا وتعديا على حرية الرأي والتعبير. وحذر من تأثير هذه الانتهاكات على النسيج الاجتماعي، مشيرا إلى ضرورة محاسبة المتورطين في هذه الأحداث، والالتفات إلى تعزيز جبهتنا الداخلية في مواجهة الحكومة الفاشية للكيان الصهيوني. المصدر : شهاب