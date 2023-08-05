بالصور اندلاع حريق ضخم في مبنى وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة

فلسطين اليوم

اندلع حريق ضخم، اليوم السبت 5-8-2023 في مبنى وزارة الأوقاف المصرية وسط القاهرة.

وأفادت وسائل إعلام، أنه اندلع حريق ضخم في مبنى وزارة الأوقاف المصرية القديم، ويجري العمل للسيطرة عليه.

وأشارت إلى أنه لم تُسجل أي إصابات في المكان.

جدير ذكره أن المبنى خال من الموظفين، حيث انتقلت الوزارة منذ عدة أسابيع إلى العاصمة الإدارية.

#الشروق|النار اشتعلت في الواجهة التاريخية .. شاهد اللقطات الأولى لحريق وزارة الأوقاف في وسط القاهرة

- لقطات متداولة بعدسات شهود عيان pic.twitter.com/3Pecd0Vvul — Shorouk News (@Shorouk_News) August 5, 2023





