بالصور اندلاع حريق ضخم في مبنى وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة

الساعة 11:32 ص|05 أغسطس 2023
حريق في القاهرة
حريق في القاهرة

فلسطين اليوم

اندلع حريق ضخم، اليوم السبت 5-8-2023 في مبنى وزارة الأوقاف المصرية وسط القاهرة.

وأفادت وسائل إعلام، أنه اندلع حريق ضخم في مبنى وزارة الأوقاف المصرية القديم، ويجري العمل للسيطرة عليه.

وأشارت إلى أنه لم تُسجل أي إصابات في المكان.

جدير ذكره أن المبنى خال من الموظفين، حيث انتقلت الوزارة منذ عدة أسابيع إلى العاصمة الإدارية.

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