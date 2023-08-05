النيابة :إحالة 4 متهمين للجهات المختصة في قضية أبو قوطة  وتأخر ملف إيليت لهذا السبب!

فلسطين اليوم

أكد المستشار أحمد السوسي المتحدث باسم النيابة العامة اليوم السبت 5/8/2023 ، ان النيابة العامة أنهت تحقيقاتها في واقعة وفاة شادي أبو قوطة وأحالت الملف إلى الجهات المختصة بعد أن ثبت اتهام أربعة أشخاص.

وبشأن تأخر ملف قضية شركة إيليت ، بين انها لصالح المجني عليهم، وذلك بسبب حرص النيابة العامة على جمع الممتلكات الخاصة بالشركة وبيعها بالمزاد العلني ، موضحاً ان النيابة العامة تسعى للحصول على القدر الأكبر من الأموال وممتلكات الشركة حتى يتم رد الجزء الأكبر للمواطنين.

وقال أي مواطن يشعر أنه تعرض للظلم من النيابة العامة يحق له أن يقدم تظلم في نظام الباب المفتوح ورد المظالم في النيابة العامة.