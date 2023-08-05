برشلونة يتعاقد مع لاعب عراقي.. فمن هو؟

فلسطين اليوم

من المقرر أن يبرم نادي برشلونة الإسباني صفقة جديدة، بالتعاقد مع أحد المواهب البارزة في الملاعب الألمانية، نوح دارفيتش (نوح درويش)، لاعب نادي فرايبورغ الألماني لكرة القدم.

وقال خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو: "برشلونة يستعد للتعاقد مع أفضل المواهب الألمانية، نوح دارفيتش، من فرايبورغ، لاعب خط الوسط المولود عام 2006".

وأضاف: "يعتبر أحد المواهب الأكثر إثارة للاهتمام في مركزه، وقد تم الاتفاق، كما تؤكد مصادر برشلونة".

وأوضح الخبير فابريزيو أن النادي الكتالوني سيدفع 3 ملايين يورو نظير التعاقد مع لاعب الوسط الألماني، على أن يتضمن العقد بعض الحوافز الإضافية، لتبلغ القيمة الإجمالية للصفقة 5 ملايين يورو، نظير جلب نوح درويش، اللاعب العراقي الأصل إلى ملعب كامب نو.

وبدورها، ذكرت تقارير صحفية، أن نوح درويش ينحدر من عائلة عراقية فرنسية، فوالده عراقي الأصلي وأمه فرنسية، لذا يمكنه تمثيل أحد المنتخبات الثلاثة، ألمانيا، فرنسا أو العراق.

ويُشار إلى أنه شارك نوح درويش في 4 مباريات دولية مع منتخب ألمانيا تحت 16 عاما، ثم 16 مباراة دولية مع منتخب تحت 17 عاما سجل خلالها 5 أهداف، بالإضافة إلى 3 مباريات في بطولة للمنتخبات تحت 19 عاما.