تعليم غزة تعلن عن الموعد النهائي لبدء العام الدراسي الجديد 2023-2024

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم السبت 5/8/2023 ، أن العام الدراسي لكافة المدارس الحكومية والوكالة والخاصة ورياض الأطفال، سيبدأ يوم السبت السادس والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

وبينت أن دوام المعلمين الإداري سيكون يوم الأربعاء 23/8/2023.

وستبدأ امتحانات نصف السنة بتاريخ 19/12/2023، وعطلة نصف السنة تبدأ بتاريخ 1/1/2024 حتى 13/1/2024، فيما سيبدأ الفصل الدراسي الثاني صباح الأحد 14/1/2024.

وستكون امتحانات نهاية العام الدراسي بتاريخ 15/5/2024 ، وستبدأ العطلة الصيفية ب 30/5/2024