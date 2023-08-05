حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع المقبل

فلسطين اليوم

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم السبت 5 أغسطس 2023، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت الهيئة، أن إجمالي المغادرة عبر المنفذ خلال الأسبوع الماضي بلغت (13806) مغادرين، فيما بلغ عدد الوصول (12814) وافدًا.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى (13673) مواطنًا، و(98) أجنبيًا، و(35) من فلسطينيي الداخل، وتوزع الوافدين بين (12640) مواطنًا، و(93) أجنبيًا، و(71) من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى (10) وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

ويشار إلى أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.