مارسيلو يكسر ساق منافسه

فلسطين اليوم

تسبب اللاعب السابق لنادي، ريال مدريد، والمدافع الحالي لنادي فلومينينسي البرازيلي مارسيلو بإصابة مروعة للاعب نادي أرجنتينوس جونيورز، لوتشيانو سانشيز.

جاء ذلك في المباراة التي جمعت الناديان ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 في بطولة كوبا ليبرتادوريس، وانتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

وبحسب مصادر إعلامية، فقد تعرض سانشيز لتدخل خطير من مارسيلو في الدقيقة الـ56 من المباراة، نتج عنه كسر في ساقه اليسرى، ليتلقى على إثر ذلك مارسيلو بطاقة حمراء ويغادر أرضية الملعب باكياً.

وعقب مغادرته للمشفى، كشف سانشيز عن تلقيه اتصالاً من مارسيلو، مؤكداً أن اللاعب البرازيلي لم يتعمد إصابته، ومبدياً إعجابه به كلاعب وكشخص خارج الملعب.

وخلال اللقاء افتتح غابرييل أفالوس التهديف لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ14، وشهد اللقاء توتراً كبيراً بين اللاعبين خصوصاً بعد طرد حارس أرجنتينوس أليكسيس مارتن أرياس في الدقيقة الـ76، والاستعانة بلاعب خط الوسط البديل لوتشيانو هيريديا في مركز حراسة المرمى حتى نهاية اللقاء.

وبعد ذلك تمكن النادي البرازيلي من إدراك التعادل في الدقيقة الـ87 بهدف سامويل بريتو، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1).

جدير ذكره أنه سيتواجه الفريقان مجدداً يوم الثلاثاء المقبل في ملعب "ماراكانا" لنيل بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.