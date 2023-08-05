استطلاع للرأي: ثلث "الإسرائيليين" يفكرون في مغادرة الكيان

فلسطين اليوم

أظهر استطلاع للرأي أُجري في "إسرائيل"، أن نحو ثلث الصهاينة يفكرون في مغادرة كيان الاحتلال؛ نتيجة الأزمة القضائية.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته "القناة الـ12" العبرية، أمس الجمعة، فإن نحو ثلث "الإسرائيليين" يفكرون في مغادرة "إسرائيل"، مع إصرار حكومة بنيامين نتنياهو على تمرير التعديلات القضائية.

وأوضح الاستطلاع، الذي أُجري على عينةٍ عشوائية، أنّ 33% يفكّرون في مغادرة "إسرائيل".

ونوهت القناة العبرية، أنّ "الموضوع الأكثر إقلاقاً" هو أنّ "الإسرائيليين" يخشون اندلاع حربٍ داخلية، مع استمرار الاحتجاجات العارمة في كيان الاحتلال.

كما بيّن الاستطلاع أنّ 31% من "الإسرائيليين" يخشون تضرّر الوضع الأمني في كيان الاحتلال، واندلاع حربٍ داخلية نتيجة الأزمة المستمرة.

وبحسب الاستطلاع فإن ما نسبته 36% من المُستطلعة آراؤهم قلقون من أزمةٍ اقتصادية ستعقب المصادقة على التعديلات القضائية، التي مرّرتها حكومة بنيامين نتنياهو.