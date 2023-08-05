أسير من طولكرم يدخل عامه الـ (22) في سجون الاحتلال

فلسطين اليوم

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم السبت 5 أغسطس 2023، بأن الأسير المجاهد محمد ساري محمد حسين "أبو ساري" (43 عامًا)؛ من مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم شمال الضفة المحتلة، أنهى احدى وعشرين عامًا في الأسر ويدخل اليوم عامه الثاني والعشرين على التوالي في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس، أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 05/08/2002م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية حكمًا بحقه بالسجن الفعلي (25) عامًا بالإضافة إلى عشرة أشهر؛ بتهمة الانتماء لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والمشاركة بأعمال مقاومة وإطلاق نار ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد محمد حسين ولد بتاريخ 19/06/1980م، وهو متزوج، وهو شقيق الأسير عدنان ساري محمد حسين؛ المحكوم بالسجن لمدة (24) عامًا وهو أيضًا ينتمي إلى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ويقبع الشقيقان حاليًا في سجن رامون.