مسؤولون "إسرائيليون" أمنيون يجتمعون لمناقشة هذا الأمر..!

فلسطين اليوم

عقد مسؤولون أمنيون "إسرائيليون" سابقون، أمس الجمعة، مؤتمرا طارئاً بالتعاون مع ما تُسمى "حركة جودة الحكم" للتباحث حول سُمي بـ"حماية المحكمة العليا".

وبحسب القناة 12 العبرية، فقد حضر المؤتمر حوالي 100 من أفراد "الموساد والشاباك" و"الشرطة" و"الجيش" الذين خدموا سابقاً في المنظومة الأمنية الصهيونية.

وقالت القناة العبرية: "ناقش المسؤولون سبل حماية "المحكمة العليا" في حالات وسيناريوهات انهيار ما أسموه بـ"النظام" في الكيان، بما في ذلك الحالات التي يتم فيها اتخاذ قرارات بعدم احترام أوامر وأحكام المحكمة العليا وعدم الامتثال لها". وفقاً للقناة.

وختمت: "اتفق المجتمعون على أن ينضم أعضاء المنتدى إلى الالتماس ضد قانون "إلغاء سبب المعقولية" وأن يعملوا على الدفاع عن "المحكمة العليا" والوفاء بأحكامها". بحسب قولهم.