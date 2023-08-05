عام على وحدة الساحات …معركة أوقدت شرارة المقاومة في كافة الساحات حتى اليوم

فلسطين اليوم

ضربة صاروخية في تمام الرابعة وعشرين دقيقة في مثل هذا اليوم قبل عام لهدف في برج فلسطين بشارع الشهداء وسط مدينة غزة .. الهدف كان صيداً ثميناً "لإسرائيل" وفقا لقادتها هو اغتيال "تيسر الجعبري" قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس، برفقته رفيق دربه القائد سلامة عابد في عملية اغتيال غادرة بحثا عن إعادة هيبتها، لتبدأ معركة "وحدة الساحات" التي أطلقها الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة انتقاماُ لدماء قادته لتكون المواجهة وتشعل فتيلاً في الضفة والقدس وغزة حتى البوم بوحدة أطلقها وجعلها عنوانا لمراحل الصراع .

50 ساعة

مواجهة عسكرية استمرت أكثر من 50 ساعة متواصلة، ردت خلالها سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي على الجرائم التي اقترفتها "إسرائيل"، واغتالت قيادين بارزين في سرايا القدس وهم تيسر الجعبري قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس وخالد منصور قائد المنطقة الجنوبية ، لتكون يد السرايا هي العليا في ضرب الأراضي الفلسطينية المحتلة بدءاً من مستوطنات غلاف غزة حتى العمق الإسرائيلي في "تل أبيب" بأكثر من 1000 صاروخ وقذيفة، أشلت فيها أركان "إسرائيل" وكل أشكال الحياة، حتى إن الأخيرة وقفت عاجزة أمام معادلات الردع والرعب التي نجحت السرايا في إعادة تثبيتها مجدداً.

"سرايا القدس" خاضت معركة "وحدة الساحات" للتعبير عن وحدة فلسطين أرضاً وقضيةً ومقاومةً، وبهدف إحباط مشاريع "إسرائيل" الهادفة إلى التغوّل على ساحة دون أخرى.

البداية من هنا

البداية كانت من هنا عندما اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لأحد قادة حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية وهو بسام السعدي قبل أيامٍ قليلة من الهجوم بطريقة همجية، حيثُ أرسلت تل أبيب تعزيزات جنوبًا وذلك بعد تهديداتٍ بشنّ هجومٍ من غزة، إلا أن سرايا القدس أعلنت الاستنفار في عناصرها .

أربعة أيام شلت خلالها سرايا القدس الأراضي المحتلة ، حيث أعلن جيش الاحتلال حالة التأهب والاستمرار في إغلاق الطرق والشوارع في المستوطنات القريبة من قطاع غزة ، ومنع الحركة فيها.

ونصب جيش الاحتلال غرف محصنة، ووضع سواتر من حاويات وغيرها لمنع رصد أي حركة داخل المستوطنات المحاذية لحدود القطاع، وهو الأمر الذي زاد من تذمر المستوطنين الذين يقطنون بتلك المناطق، ووجهوا انتقادات حادة لجيشهم.

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي استمر لـ50 يوماً أدى لاستيهاد 48 فلسطينيًا بينهم 16 طفلًا و4 سيدات، وإصابة 360 آخرين بحسبِ بيان وزارة الصحّة

من هو القيادي تيسير الجعبري

ولد الشهيد القائد تيسير محمود الجعبري (أبو محمود) في 18 يناير/كانون الثاني للعام 1972م، ونشأ في أحضان أسرة إسلامية كريمة معروفة بالتزامها وكرمها وجهادها في سبيل الله.

درس شهيدنا القائد تيسير المرحلة الابتدائية وكان مميزاً يحب المسيرة التعليمية، ومن ثم انتقل إلى المرحلة الإعدادية وكان مميزاً ومتفوقاً، ومن ثم أنهى المرحلة الثانوية، وكان يتميز بالجد في علمه، وأنهى دراسته الجامعية من الجامعة الإسلامية حيث تخصص في الشريعة الإسلامية.

عُرف شهيدنا القائد تيسير بدماثة خلقه منذ نعومة أظافره وبهدوئه الشديد وتوازنه العجيب، وصمته الطويل، فهو لا يتكلم إلا إذا دعت الحاجة لكلامه، هينًا لينًا قريبًا من الناس معروفًا بعلاقاته الاجتماعية، فتميز بالاستحواذ على حب كل من عرفه كونه لم يقصر في خدمة أحد طلب مساعدته ولم يتوانَ في مساعدة كل من احتاج مساعدته.

في شهر مارس من عام 1990م اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني القائد تيسير الجعبري في سجن أنصار 2، وخلال مكوثه في السجن التحق بصفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

بعد الاعتقال وخلال انتفاضة الحجارة نشط في العمل الجهادي ضد الاحتلال الصهيوني من خلال رشق قوات الاحتلال بالحجارة، ووضع المتاريس وقطع الطرقات على الجيبات العسكرية للاحتلال.

لم يدخر أبو محمود جهداً ولم يتوانَ عن أداء دوره الجهادي، فكانت بوابة مسجد بن عثمان أهم نقاط الاشتباك التي كان يتواجد بها ويلقي بحجارته وزجاجات المولوتوف على الاحتلال، وكان حريصاً على أن يكون حاضراً بشكل ملحوظ في المواجهات التي تدعو إليها حركة الجهاد الإسلامي.

مع قدوم السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة تعرض للاعتقال في زنازين جهاز المخابرات في سجن غزة المركزي، فلم يفت الاعتقال من عضد القائد أبو محمود ولم يثنيه عن مواصلة طريقه، فكان من القلة الذين أظهروا ولاءهم وانتماءهم لحركة الجهاد الإسلامي في ظل المحنة التي كانت تمر بها الحركة والملاحقة من الاحتلال والسلطة.

وفي العام 1998م كان الشهيد القائد تيسير الجعبري مسؤولاً عن الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

في منتصف التسعينات كان القائد أبو محمود أحد مجاهدي وحدة الاستشهاديين في الجناح العسكري السابق لحركة الجهاد الإسلامي " قسم "، ثم عمل بعد ذلك في التنظير على الاستشهاديين وجلبهم للجهاز العسكري.

كما عمل القائد أبو محمود في الجانب الأمني من خلال مراقبة العملاء وملاحقتهم، وأيضاً تأمين مجاهدي الحركة وأبنائها قبل خروجهم لأي عمل أو نشاط خشية من الاعتقال والملاحقة.

ومع بداية انتفاضة الأقصى برز في محطات مهمة في العمل العسكري والتنظيمي، حيث تولى قيادة كتيبة اجديدة في سرايا القدس لمدة عام ونصف، وبعدها تم تكليفه من قيادة سرايا القدس نائباً لقائد لواء غزة الشهيد القائد بهاء أبو العطا (أبو سليم).

وفي العام 2012م نال عضوية المجلس العسكري في سرايا القدس، ومسؤولاً لوحدة العمليات العسكرية المركزية في قطاع غزة.

وفي أعقاب اغتيال قائد أركان المقاومة الشهيد بهاء أبو العطا باستهدافه من قبل طائرات الاحتلال الصهيوني في تشرين الثاني/نوفمبر 2019م، تقلد الجعبري قيادة المنطقة الشمالية في سرايا القدس، وقاد الجعبري تطوير قدرات السرايا في المنطقة الشمالية، وأشرف على ذلك بنفسه.

وكسائر قادة المقاومة الفلسطينية، تعرض القائد الجعبري لمحاولتي اغتيال في عامي 2012م و2014م، ونجا في محاولة الاغتيال الأولى حيث كان برفقة الشهيد القائد بهاء أبو العطا.

أشرف على إعداد وتجهيز الوحدات العسكرية في سرايا القدس ولم يدخر جهداً في تطوير وحدة العمليات المركزية من برامج التدريب المتنوعة لجميع مجاهدي سرايا القدس في القطاع سيما اختصاصات النُخب كما كان متابعاً مع إخوانه في الإشراف على عمل ورش المدفعية وتطوير القدرات الصاروخية في سرايا القدس

وخلال معركة سيف القدس كان القائد تيسير الجعبري أبرز القادة الذين تقدموا المعركة، وكان صاحب دور بارز وهام فيها، إذ أشرف على ضربة "الكورنيت" التي افتتحت بها "سرايا القدس" المعركة واستهدفت من خلالها جيب قيادة للعدو شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.

خالد سعيد منصور

تاريخ الميلاد: الخميس 14 أغسطس 1975

تاريخ الاستشهاد: السبت 06 أغسطس 2022

المحافظة: رفح

الحالة الاجتماعية: متزوج

أعلنت "سرايا القدس" استشهاد عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الجنوبية، خالد منصور، في غارة إسرائيلية على رفح، وأكّدت أن الشهيد رحل بعد مشوار جهادي عظيم، فمن هو "أبو الراغب"؟

بحسب الموقع الرسمي لسرايا القدس، فإن الشهيد منصور قائد المنطقة الجنوبية في الجناح العسكري لحركة الجهاد، هو من أوائل مؤسسي مجموعات سرايا القدس في قطاع غزة.

التحق منصور (47 عاماً) المولود في مدينة رفح بحركة "الجهاد الإسلامي" منذ نعومة أظفاره، وعمل في ذراعها العسكري الأول الذي كان باسم "سيف الإسلام" عام 1987 بالتزامن مع اندلاع الانتفاضة الأولى، ثم عمل في الجهاز العسكري الثاني لـ"الجهاد الإسلامي" الذي حمل اسم القوى الإسلامية المجاهدة "قسم" في مطلع تسعينيات القرن الماضي، وذلك بشكل سري.

عُرف منصور بحبه للرياضة، لا سيما رياضة "كمال الأجسام" التي برع فيها، وحصل على ميداليات ذهبية عدة، وفاز ببطولة فلسطين مرتين في هذه اللعبة عامي 1996 و1997.

لمع نجم منصور مع اندلاع "انتفاضة الأقصى" عام 2000، حيث شارك في تأسيس "سرايا القدس" مع عدد من ناشطي "الجهاد الإسلامي"، وكان العقل المدبر لسلسلة عمليات فدائية كبيرة ضد أهداف إسرائيلية، ليضعه الاحتلال على رأس قائمة المطلوبين، بحسب تقارير نشرت آنذاك.

تدرّج في "سرايا القدس" من جندي حتى وصل إلى مسؤول منطقة رفح، ثم المنطقة الجنوبية للقطاع التي تضم (رفح وخان يونس ووسط القطاع)، وهو عضو في مجلسها العسكري منذ تأسيسها.

نجا من عمليات اغتيال عدة، أبرزها في حرب عام 2014، ودمر الاحتلال منزله بضع مرات، وفي عام 2019 اتهمه رئيس مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو بالمسؤولية عن قتل 3 مستوطنين في قصف صاروخي على عسقلان، متوعداً إياه بالاغتيال.

ونعت "سرايا القدس" في بيان، الشهيد منصور، بوصفه "الشهيد الكبير قائد المنطقة الجنوبية فيها".

وأضافت: "خالد منصور صاحب التاريخ المشرف، والحافل بالجهاد والتضحية، وبالثبات والفداء والعمليات النوعية والجهادية. ذلك القائد الذي شارك في كل محطات العمل والبناء والتأسيس، ليلتحق بأخيه وصاحبه في مسيرة الجهاد الشهيد الشيخ تيسير الجعبري".

شهداء سرايا القدس خلال وحد\ة الساحات

الشهيد القائد الكبير/ تيسير محمود محمد الجعبري (50 عاماً) لواء غزة

عضو المجلس العسكري ومسؤول المنطقة الشمالية

تاريخ الاستشهاد: 5- 8- 2022م

الشهيد القائد الكبير/ خالد سعيد شحادة منصور (47 عاماً) لواء رفح

عضو المجلس العسكري ومسؤول المنطقة الجنوبية

تاريخ الاستشهاد: 6- 8- 2022م

الشهيد القائد/ رأفت صالح إبراهيم الزاملي (41 عاماً) لواء رفح

تاريخ الاستشهاد: 6- 8- 2022م

الشهيد القائد/ سلامة محارب عبد الله عابد ( 41 عاماً) لواء غزة

تاريخ الاستشهاد: 5- 8- 2022م

الشهيد القائد/ زياد أحمد خليل المدلل (35 عاماً) لواء رفح

تاريخ الاستشهاد: 6- 8- 2022م

الشهيد المجاهد/ محمد حسن موسى البيوك (36 عاماً) لواء خانيونس

تاريخ الاستشهاد: 5- 8- 2022م

الشهيد المجاهد/ فضل مصطفى جريو زعرب (29 عاماً) لواء خانيونس

تاريخ الاستشهاد: 5- 8- 2022م

الشهيد المجاهد/ تميم غسان عبد الله حجازي (28 عاماً) لواء خانيونس

تاريخ الاستشهاد: 6- 8- 2022م

الشهيد المجاهد/ أسامة عبد الرحمن حسين الصوري (28 عاماً) لواء خانيونس

تاريخ الاستشهاد: 6- 8- 2022م

الشهيد المجاهد/ أحمد مازن محمود عزام (25 عاماً) لواء غزة

تاريخ الاستشهاد: 5- 8- 2022م

الشهيد المجاهد/ يوسف سلمان محمد قدوم (24 عاماً) لواء غزة

تاريخ الاستشهاد: 5- 8- 2022م

الشهيد المجاهد/ محمد أحمد عبد الفتاح نصر الله "المدهون" (26 عاماً) لواء شمال غزة

تاريخ الاستشهاد: 5- 8- 2022م