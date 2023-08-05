تضرر ناقلة نفط روسية في مضيق كيرتش

فلسطين اليوم

أصيبت، اليوم السبت 5-8-2023، ناقلة نفط روسية بأضرار في مضيق كيرتش إثر استهدافها من قبل طائرات أوكرانية مسيّرة.

وقال مركز الإنقاذ البحري: "إن ن الناقلة أصيبت وتعرضت لأضرار، وقد وصلت قاطرتان إلى موقع الهجوم".

وتابع المركز البحري بقوله: "إنه لم تتسرب أي مواد من الناقلة التي كان على متنها 11 شخصا".

وبدورها، كشفت صحيفة "موسكو تايمز" أن السفينة هي ناقلة النفط والمواد الكيماوية "SIG" الخاضعة لعقوبات أميركية.

ومن جانبه، قال فلاديمير روغوف، المسؤول الروسي في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا: " إن العديد من أفراد طاقم السفينة أصيبوا بسبب الزجاج المتطاير جراء الهجوم".

وأضاف روغوف في حسابه على تلغرام: "كان بالإمكان رؤية الانفجار على السفينة من شبه جزيرة القرم التي اعتقد سكانها أنه انفجار بالقرب من مستوطنة ياكوفينكوفو القريبة من جسر القرم".

وعلى إثر الهجوم أوقفت حركة المرور على الجسر الذي يربط شبه الجزيرة، لنحو ثلاث ساعات قبل أن تستأنف في ساعة مبكرة من صباح السبت.