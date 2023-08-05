عشرات الإصابات في انقلاب حافلة صغيرة في مصر

فلسطين اليوم

أُصيب، فجر اليوم السبت، 27 شخصا في حادث انقلاب "أتوبيس ميني باص" داخل مصرف دنشواي، الواقع على طريق قصر نصر الدين - كفر الزيات، بمحافظة الغربية في مصر.

وقالت مصادر أمنية: "إنه تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات بوقوع حادث انقلاب "أتوبيس ميني باص" داخل مصرف دنشواي، الواقع على طريق قصر نصر الدين - كفر الزيات، حيث أسفر عن إصابة 27 شخصا".

وبدورها، نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتوفير الرعاية الصحية الأولية لهم، فيما تم الدفع بـ7 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.