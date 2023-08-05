صورة انتر ميلان يتعاقد مع جوهرة ريال مدريد.. من هو؟

فلسطين اليوم

اتفق نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم مع نظيره ريال مدريد، على ضم لاعبه اليافع، هوغو هيومانيس، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وهوغو هيومانيس، مهاجم أكاديمية ريال مدريد، البالغ من العمر 16 عاماً، سيغادر لينضم لفريق إنتر ميلان "النيراتزوري".

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية: إن إنتر ميلان نجح في التوصل لاتفاق مع ريال مدريد على إبرام الصفقة، فيما سيوقع المهاجم الشاب على عقد لمدة 3 سنوات.

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وانضم هوغو هيومانيس إلى صفوف ريال مدريد عام 2014، عندما كان في السابعة من عمره فقط، حيث وقع على أول عقد احترافي في يناير الماضي.

وأشارت "آس" إلى أن اللاعب اليافع لم يشعر بالارتياح داخل ريال مدريد، وطلب مغادرة النادي هذا الصيف.

وجدير بالذكر أن الريال فرط، منذ أيام، في الظهير الأيمن الشاب، أليكس خيمينيز، الذي انضم لصفوف نادي ميلان.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Marca: “L’Inter prende Hugo Humanes, più di 100 gol nelle giovanili Real. Contratto triennale” <a href="https://t.co/ZQzBrcXGYB">https://t.co/ZQzBrcXGYB</a></p>— Fcinter1908 (@fcin1908it) <a href="https://twitter.com/fcin1908it/status/1687482393576210433?ref_src=twsrc%5Etfw">August 4, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>