فلسطين اليوم- وكالات

كم سعر الذهب في مصر النهاردة السبت 5 أغسطس 2023، تزداد عمليات البحث عبر موقع جوجل عن أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري، بالتعاملات الصباحية اليوم، ويسعى فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" لرصد أسعار الذهب في مصر بشكل يومي، وفي هذه المقالة نرصد لكم أسعار الذهب في مصر كما جاءت في تعاملات اليوم السبت.

كم سعر الذهب في مصر

وسجلت أسعار الذهب اليوم في مصر، ارتفاعاً طفيفاً خلال تعاملات اليوم السبت 5 أغسطس 2023، رغم انخفاض أسعار المعدن النفيس عالمياً.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

وسجل غرام الذهب عيار 24 نحو 2455 جنيها للبيع و 2464 جنيها للشراء مقابل 2451 جنيها للبيع و 2463 جنيها للشراء أمس وفقا لمنصة غولد برايس توداي.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 1841 جنيها للبيع و 1848 جنيها للشراء مقابل 1839جنيها للبيع و 1847 جنيها للشراء أمس.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

أما سعر الجنيه الذهب في مصر فسجل حوالي 17184 جنيها للبيع و 17248 جنيها للبيع

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وسجل سعر غرام الذهب اليوم في مصر، عيار 21 نحو 2148 جنيها للبيع و 2156 جنيها للشراء مقابل 2145 جنيها للبيع و 2155 جنيها للشراء أمس.