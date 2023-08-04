فلسطين اليوم

أسعار الذهب في الأردن بتعاملات اليوم السبت 5 أغسطس 2023، تحظى أسعار الذهب في الأردن باهتمام بالغ لدى الكثير من الأشخاص في الأردن، ولذلك يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب مقابل الدينار الأردني، كما جاءت في تعاملات اليوم السبت 5-8-2023.

أسعار الذهب في الأردن اليوم

شهدت أسعار الذهب في الأردن انخفاضها في التعاملات الصباحية اليوم السبت، بمقدار طفيف لم يجاوز 0.1 دينار أردني في محلات بيع المعدن الأصفر داخل المملكة الأردنية.

أسعار الذهب اليوم في الاردن

وسجل سعر غرام الذهب عيار 24 في الأردن نحو 44.07 دينار أردني وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي ترصد أسعار المعدن النفيس للدول العربية.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 في الأردن نحو 33.03 دينار أردني، وسجل سعر غرام الذهب عيار 14 في الأردن اليوم نحو 25.71 دينار أردني.

أسعار الذهب اليوم في الأردن عيار 21

وجاء سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن نحو 38.36 دينار أردني، وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن حوالي 1371 دينارا أردنيا، وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم في الأردن نحو 44.07 ألف دينار أردني، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن حوالي 308.53 دينار أردني.

عالمياً، سجل الذهب استقرارا نسبياً بقرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، اليوم، بعد زيادة أكبر من المتوقع في وظائف القطاع الخاص الأميركي في يوليو لتعزيز الرهانات على مزيد من التشديد النقدي في الولايات المتحدة ودفعت الدولار وعوائد السندات للارتفاع.



