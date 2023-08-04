"الجهاد" ينعى الشهيد قصي معطان ويؤكد أن جرائم العدو ستزيد من جذوة المقاومة

فلسطين اليوم- غزة

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيد فلسطين، قصي جمال معطان (19 عاماً)، الذي استشهد متأثرا بإصابته بجروح خطيرة في هجوم لعصابات المستوطنين، مساء اليوم الجمعة، على قرية برقة جنوب شرق مدينة رام الله.

واكد الحركة أن جرائم العدو ومستوطنيه ستزيد من جذوة المقاومة المشتعلة ولن تكسر إرادة وصمود شعبنا الصامد في أرضه، وإن دم الشهداء الممتد في كل الساحات سيثمر نصراً مؤزراً رغم حجم التضحيات.