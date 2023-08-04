فلسطين اليوم

توفي مساء اليوم الجمعة، الشاب بهاء كعكبان وأصيب آخر إثر تعرضهما لإطلاق نار في شارع جنين حيفا قرب حرش السعادة.

وأصيب عدد من الشبان الفلسطينيين بجراح مساء اليوم الجمعة 4 أغسطس 2023، بعد تعرض مركبة لإطلاق نار في منطقة حرش السعادة بمدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وقال سكان محليون إن مركبة تعرضت لإطلاق نار كثيف في منطقة حرش السعادة في مدينة جنين، ما أدى الى إصابة اثنين على الأقل بجراح، حيث جرى نقل الإصابات لمستشفى ابن سينا لتلقي العلاج.

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